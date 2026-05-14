Zverev attacca tennis channel dopo un video a Roma | So bene che ci sono giocatori che odiate
Alexander Zverev ha criticato Tennis Channel dopo aver visto un video a Roma in cui non gli dedicavano molta attenzione. In un commento, il tennista ha affermato di essere consapevole che alcuni giocatori non sono apprezzati dai media. La reazione arriva dopo che il canale televisivo ha pubblicato un video che, secondo Zverev, non rappresentava adeguatamente la sua figura e il suo percorso nel torneo. La discussione si aggiunge a un dibattito più ampio sulle scelte editoriali dei media sportivi.
Alexander Zverev non ha gradito quanto fatto da Tennis Channel che in un video-challenge non gli ha riservato molto spazio. Commento piccato da parte del tedesco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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