Zverev attacca tennis channel dopo un video a Roma | So bene che ci sono giocatori che odiate

Alexander Zverev ha criticato Tennis Channel dopo aver visto un video a Roma in cui non gli dedicavano molta attenzione. In un commento, il tennista ha affermato di essere consapevole che alcuni giocatori non sono apprezzati dai media. La reazione arriva dopo che il canale televisivo ha pubblicato un video che, secondo Zverev, non rappresentava adeguatamente la sua figura e il suo percorso nel torneo. La discussione si aggiunge a un dibattito più ampio sulle scelte editoriali dei media sportivi.

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