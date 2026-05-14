Volantini offensivi contro i magistrati | il Tar conferma il foglio di via da Corciano per quattro anni

Un uomo che aveva distribuito volantini offensivi nei confronti dei magistrati è stato allontanato dal Comune di Corciano con un ordine di divieto di ritorno valido per quattro anni. La decisione è stata confermata dal Tar, che ha respinto il ricorso presentato dal soggetto coinvolto. I volantini sono stati trovati nel territorio comunale e avevano contenuti ritenuti offensivi nei confronti di alcune figure della magistratura. La misura di allontanamento è stata adottata per tutelare l’ordine pubblico.

Diffonde volantini contro i magistrati e viene raggiunta da un foglio di via per quattro anni dal territorio comunale di Corciano.Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria rigetta il ricorso presentato dall’uomo, residente a Milano e difeso dall'avvocato Vittorio Lombardo, e conferma il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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