L’Ucraina siamo noi Perché il Foglio ha scelto di avere ogni giorno da quattro anni la difesa di Kyiv in prima pagina

Il Foglio ha deciso di mettere ogni giorno in prima pagina la difesa di Kyiv, a causa del continuo conflitto in Ucraina. Questa scelta riflette l’impegno di informare i lettori sulle conseguenze della guerra e sulla resistenza della popolazione ucraina. La copertura quotidiana mostra le difficoltà e le sfide di un paese sotto attacco. La presenza costante delle notizie testimonia l’importanza di seguire da vicino gli sviluppi della crisi.

Cosa vuol dire mai più? Cosa vuol dire che l’Ucraina siamo noi? E perché tenerla per quattro anni lì, ogni giorno, in prima pagina? Diceva Piero Calamandrei che la libertà è come l’aria: ci si accorge della sua importanza solo quando l’aria viene a mancare. I quattro anni di guerra in Ucraina, quattro anni a cui vanno sommati altri otto anni di guerra di invasione iniziata nel 2014 con l’annessione criminale della Crimea, sono lì a ricordarci quello che per troppo tempo abbiamo scelto di non vedere: l’aria stava venendo a mancare, ai confini dell’Europa, ma nonostante la progressiva carenza di ossigeno abbiamo scelto, in Europa, di accorgerci della mancanza d’aria solo quando questa ha cominciato a mancare del tutto, con la guerra d’aggressione della Russia avvenuta il 24 febbraio di quattro anni fa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

