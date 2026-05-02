Viterbo il Tar conferma il foglio di via | ok per violenze e minacce

Il Tribunale amministrativo regionale ha confermato il provvedimento di allontanamento da Viterbo nei confronti di un soggetto accusato di aver rivolto violente minacce e comportamenti aggressivi nei confronti del sindaco. Le autorità hanno raccolto diverse testimonianze e prove che attestano la pericolosità sociale del soggetto nel tempo, portando alla decisione di applicare il foglio di via. La vicenda si è sviluppata nel contesto di minacce ripetute e comportamenti intimidatori.

? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato le minacce dirette contro il sindaco di Viterbo?. Chi ha documentato la pericolosità sociale del soggetto nel tempo?. Come sono stati commessi i danni ai mezzi della polizia locale?. Perché il Tar ha respinto il ricorso contro il foglio di via?.? In Breve Episodio scatenante avvenuto il 3 gennaio 2022 con danni a auto della polizia locale.. Minacce dirette rivolte al sindaco di Viterbo durante i fatti di gennaio 2022.. Precedenti documentati riguardano furti e ricettazione commessi dal soggetto nel tempo.. Sentenza del Tar del Lazio conferma provvedimento del Questore del 21 aprile.. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato contro il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Viterbo, confermando la decisione presa lo scorso 21 aprile a seguito di gravi episodi di tensione pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, il Tar conferma il foglio di via: ok per violenze e minacce Notizie correlate Leggi anche: Nuova bufera su Gratteri, minacce a Il Foglio. I giornalisti: “Violano l’articolo 21” Viterbo, il Tar blocca la sala videolottery: serve il controllo distanze? Cosa sapere Il Tar Lazio annulla il 21 aprile la licenza per una sala videolottery a Viterbo. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Flaminio, addio definitivo alle bancarelle: il Tar conferma lo spostamento. Gli ambulanti: Incassi crollati del 90%; Sala slot a Viterbo, Tar Lazio annulla licenza: È una nuova attività, verificare distanze minime; Pontecorvo, il Tar conferma l'esclusione della lista di Di Prete. Ricorreremo al Consiglio di Stato; Manutenzione strade provinciali: il Tar conferma affidamento ad Arechi Multiservice. Il TAR Lazio annulla la licenza di una sala VLT di Viterbo: decisiva l’assenza di continuità aziendaleIl Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio ha annullato la licenza per l’apertura di una sala VLT a Viterbo, accogliendo in parte il ricorso presentato da una società già ... pressgiochi.it Caprarola, Viterbo: Villa - Palazzo Farnese (1573) - LOOK AROUND: this is the famous 'Sala del Mappamondo' (Room of the World Map) with the whole known world as it was 1574 when frescoes were completed. On the ceiling, Celestial Spheres and Zodiac - facebook.com facebook