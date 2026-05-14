Una donna ha chiesto di fare piena luce sulla morte di suo fratello, affermando di essere certa che si sia ammalato mentre lavorava in Argentina. Ha chiesto che vengano condotte indagini per ricostruire le circostanze e le cause che hanno portato alla morte, sottolineando la necessità di chiarimenti ufficiali e di non chiudere il caso senza approfondimenti.

"Mio fratello si è ammalato quando lavorava in Argentina, ne sono certa: chi di dovere indaghi, la verità deve venire a galla, non si può chiudere tutto senza nemmeno cercare le cause". Quello di Marta Poli è uno sfogo pieno di rabbia e amarezza. Lei è la sorella di Fabrizio (nella foto) – gli altri fratelli sono Alberto e Mauro – il 59enne scomparso giorni fa dieci mesi dopo che gli era stato diagnosticato il mesotelioma pleurico, tumore aggressivo ai polmoni (detto anche asbestosi) causato dall’inalazione di fibre d’ amianto. Come abbiamo riportato su queste pagine nel dare la notizia del decesso, dalle verifiche effettuate dall’Asl non è emersa alcuna correlazione tra i luoghi di lavoro che aveva frequentato e la malattia, che può avere un’incubazione di 30 o 40 anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Voglio la verità sulla morte di mio fratello"

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Reborn as unloved girl, I no longer be weak; make them regret it and cry!#chinesedrama

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