Andrea Delogu | Voglio che la ferita per la morte di mio fratello resti aperta Alessandro Marziali? Mi sta dando molto ma vado cauta

Andrea Delogu ha dichiarato di voler mantenere aperta la ferita per la morte di suo fratello. Ha anche parlato di Alessandro Marziali, affermando che le sta dando molto, ma di essere cauta. Ha aggiunto che i dieci anni di analisi passati sono stati fondamentali, mentre quelli futuri serviranno a lenire una ferita che non si chiuderà mai.

La conduttrice si racconta a qualche mese dalla tragica morte del fratello 18enne, rivelando anche la bella novità sentimentale "Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi alle mie spalle, non i prossimi 10: quelli serviranno a lenire una ferita che non si chiuderà mai. Ci tengo, che rimanga aperta, voglio continuare a sentire questo dolore, imparare a guardarlo in faccia e a gestirlo. Non voglio lasciarlo andare": parla così Andrea Delogu ricordando l'evento che ha cambiato per sempre la sua vita. Il 29 ottobre del 2025 suo fratello Evan, 18 anni, è morto per un incidente in moto e da quel momento niente più è stato e sarà mai come prima. 🔗 Leggi su Today.it

Chi è Alessandro Marziali, il nuovo amore di Andrea Delogu

