Paola Caruso in lacrime al Grande Fratello Vip | Voglio restare qui per mio figlio

Paola Caruso si è emozionata durante una puntata del Grande Fratello Vip, dichiarando di voler restare nella casa per il bene di suo figlio. La gieffina si è commossa visibilmente, condividendo i suoi sentimenti con gli altri concorrenti. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti e degli spettatori, mentre parlava del legame con il bambino e di quanto desideri proteggerlo.

Paola Caruso al Grande Fratello Vip per suo figlio, la gieffina si commuove nella casa. Sul piccolo schermo Paola Caruso ha parlato spesso delle delicate condizioni di salute del figlio dopo che un medico gli ha lesionato il nervo sciatico in Egitto, si è lasciata sfuggire alcuni dettagli anche al Grande Fratello Vip. Da anni Michele, il figlio della showgirl, ha problemi motori che fortunatamente sono migliorati dopo un’operazione fatta in America. C’entra proprio lui con la sua decisione di partecipare al reality, ne ha parlato con alcune gieffine nelle scorse ore. Visibilmente provata mentre parlava del figlio Paola Caruso ha svelato: “A maggio devo andare in America per operarlo di nuovo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati “Sono qui per i soldi, mio figlio…”. Grande Fratello Vip, le lacrime di Paola CarusoIl ritorno in tv di Paola Caruso al Grande Fratello Vip si trasforma in un momento di forte impatto emotivo. Paola Caruso in lacrime al Gf Vip: “Sono qui per i soldi, devo operare mio figlio in America”L’ex Bonas di Avanti un altro si confessa tra le lacrime con Alessandra Mussolini e Renato Biancardi: "Mi sento in colpa a stare qui, ma le cure di... Paola Caruso racconta il dolore per la malattia irreversibile del figlio Michele #gfvip Aggiornamenti e notizie su Paola Caruso Temi più discussi: Paola Caruso in lacrime al Gf Vip: Sono qui per i soldi, devo operare mio figlio in America; Grande fratello vip, Paola Caruso in lacrime: la rivelazione drammatica sul figlio; Paola Caruso in lacrime al GF VIP: mi servono i soldi per mio figlio; Lo devono operare. Grande Fratello Vip, Paola Caruso in lacrime per il figlio. ''Sono qui per i soldi'': Paola Caruso tra le lacrime rivela il motivo per cui ha detto di sì al GF Vip''Sono qui per i soldi'': Paola Caruso tra le lacrime nella Casa rivela il motivo per cui ha detto di sì al GF Vip ... gossip.it Paola Caruso crolla al Grande Fratello Vip per il figlio malatoPaola Caruso, il pianto al GF Vip e la battaglia per il figlio Paola Caruso, concorrente del Grande Fratello Vip, è crollata in lacrime nella Casa par ... assodigitale.it Io sono qui perché devo lavorare, devo guadagnare per mio figlio. " Paola Caruso non si è nascosta dietro mezze parole dentro la casa del Grande Fratello Vip. Davanti ad Alessandra Mussolini, si è lasciata andare alle lacrime, spiegando quanto sia dura ges - facebook.com facebook Ragazzi, non voglio deludere nessuno ma Paola Caruso può mantenere questo tono di voce PER SEMPRE x.com