juventus il futuro di vlahovic tra campo e rinnovo

La Juventus e Dusan Vlahovic sono vicini a un accordo per il rinnovo del contratto. Nelle ultime settimane, sono stati compiuti significativi avanzamenti nelle trattative tra le parti. La società ha mostrato interesse a prolungare il contratto dell’attaccante, che si avvicina a una nuova intesa con il club. La questione riguarda sia il futuro in campo che l’aspetto contrattuale.

Grandi passi in avanti sono stati fatti nelle ultime settimane tra la Juventus e Dusan Vlahovic per raggiungere un accordo sul prolungamento del contratto. Il giocatore è sempre più convinto di rimanere a Torino, grazie anche all’arrivo di Spalletti. Il prossimo obiettivo è il ritorno in campo con il Sassuolo. L’offerta della Juve. Le due parti giorno dopo giorno stanno cercando di trovare un’intesa, ma c’è ancora una piccola distanza da colmare. Secondo Romeo Agresti, la dirigenza bianconera ha fissato il tetto salariale con il contratto di Yldiz a 6 milioni di euro più uno di bonus. Si opterà per le stesse cifre anche con il serbo, con un rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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