Il calciatore belga ha dichiarato di voler rompere un tabù durante la partita di questa sera al Maradona contro la Cremonese. La sfida è la 34esima di campionato per il Napoli, che affronta la squadra avversaria con l’obiettivo di migliorare il proprio record in questa stagione. La partita si svolge nello stadio di Napoli, con il calcio d’inizio previsto per questa sera.

Il Napoli di Antonio Conte affronta al Maradona la Cremonese per la 34esima giornata di campionato. L’ex City Kevin De Bruyne affila le armi per sfata un tabù contro la squadra di Giampaolo. Come ricorda Il Corriere dello Sport, stasera per la prima volta De Bruyne e Alisson giocheranno insieme da titolari. Con i suoi affondi in velocità e coi suoi scatti, Alisson potrebbe invitare spesso De Bruyne questa sera al filtrante e all’assist, la specialità della casa. Poi De Bruyne proverà a mettersi anche in proprio. Magari con un gol: l’ultimo, proprio al Maradona, nel giorno dell’infortunio, 25 ottobre contro l’Inter. Rigore perfetto, poi il dolore e le lacrime.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Bruyne vuole sfatare un tabù contro la Cremonese

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