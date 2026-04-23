Nella semifinale di Coppa Italia si sono vissuti momenti emozionanti tra Lazio e Inter, con episodi di rigori e ribaltoni che hanno movimentato l'incontro. Il ritorno ha regalato sorprese e tensioni, portando le due squadre a confrontarsi nuovamente per raggiungere la finale. La sfida ha visto protagonisti diversi giocatori e ha lasciato aperte molte possibilità per la partita decisiva.

Storie di rigori e ribaltoni. Ovvero quelli che hanno che ci hanno fatto divertire nel ritorno del penultimo atto della seconda competizione nazionale per importanza. La finale della Coppa Italia 202526 sarà Lazio-Inter. Un trofeo, da giocarsi a maggio, contro la Lazio. Nello stadio dei biancocelesti, Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Coppa Italia, verso la finale: Lazio-Inter e un tabù da sfatare

Finale Coppa UEFA INTER VS LAZIO 3-0

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