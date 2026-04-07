Il sondaggio che fa sbiancare la sinistra | dove è arrivata Giorgia Meloni

Da liberoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente sondaggio ha mostrato i risultati delle preferenze politiche in Italia, focalizzandosi sulla popolarità di Giorgia Meloni. Nel frattempo, si sono intensificati i dibattiti sulla regione del Golfo, con particolare attenzione alle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran. La situazione ha coinvolto vari paesi vicini, con ripercussioni sulle alleanze e sulla stabilità della zona. La politica interna italiana resta sotto osservazione in relazione ai sondaggi e agli sviluppi internazionali.

La guerra nel Golfo tra USA e Iran ed il coinvolgimento dei Paesi che gravitano intorno allo stretto di Hormuz ha ripercussioni in Italia sulle preferenze di voto, all’indomani anche del viaggio di Giorgia Meloni in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi per cercare un dialogo? Di questo si è discusso anche nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, talk di approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. E la sinistra sbianca nel vedere che, anche in questo momento di forte crisi, i dati dei sondaggi premiano il governo. Lo sottolinea anche Francesco Verderami, editorialista del Corriere: “Con un risultato più netto, quello del referendum... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Conferenza stampa del presidente Giorgia Meloni

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