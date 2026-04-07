Il sondaggio che fa sbiancare la sinistra | dove è arrivata Giorgia Meloni

Un recente sondaggio ha mostrato i risultati delle preferenze politiche in Italia, focalizzandosi sulla popolarità di Giorgia Meloni. Nel frattempo, si sono intensificati i dibattiti sulla regione del Golfo, con particolare attenzione alle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran. La situazione ha coinvolto vari paesi vicini, con ripercussioni sulle alleanze e sulla stabilità della zona. La politica interna italiana resta sotto osservazione in relazione ai sondaggi e agli sviluppi internazionali.

La guerra nel Golfo tra USA e Iran ed il coinvolgimento dei Paesi che gravitano intorno allo stretto di Hormuz ha ripercussioni in Italia sulle preferenze di voto, all’indomani anche del viaggio di Giorgia Meloni in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi per cercare un dialogo? Di questo si è discusso anche nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, talk di approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. E la sinistra sbianca nel vedere che, anche in questo momento di forte crisi, i dati dei sondaggi premiano il governo. Lo sottolinea anche Francesco Verderami, editorialista del Corriere: “Con un risultato più netto, quello del referendum... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il sondaggio che fa sbiancare la sinistra: dove è arrivata Giorgia Meloni “Sfonda a sinistra!”. Sondaggio shock, Giorgia Meloni esultaIl governo italiano accelera sull’approvazione del nuovo pacchetto sicurezza, con l’obiettivo di affrontare fenomeni di criminalità urbana, baby gang... Truppe in Groenlandia, arrivata la decisione di Giorgia Meloni: cosa fa l’ItaliaC’è un fronte gelido, lontanissimo dai nostri confini, dove in queste ore si gioca una partita che può cambiare gli equilibri tra Europa, Stati Uniti... Conferenza stampa del presidente Giorgia Meloni Temi più discussi: Elezioni anticipate? Il centrodestra vincerebbe solo con Vannacci. I sondaggi puniscono Meloni, che studia il rimpasto; Meloni abbandonata da Sud e periferie delle grandi città: l’erosione del consenso in un sondaggio; Nuovo sondaggio: Silvia Salis è la sfidante più forte contro Giorgia Meloni; Sondaggi, Meloni e Fdi calano mentre l'incremento di Pd e M5s porta il campo largo a superare il centrodestra - La Supermedia Youtrend. Sondaggi politici: il quadro attuale tra alleanze e leadership di Giorgia MeloniL’ultima analisi dei sondaggi politici sulle intenzioni di voto in Italia evidenzia variazioni nei consensi, l’equilibrio tra centrodestra e opposizione e il ruolo decisivo delle alleanze. notizie.it Sondaggi politici, Giorgia Meloni resiste al 29% mentre crescono Schlein e ConteLe intenzioni di voto restano invariate rispetto al periodo pre-referendario con Giorgia Meloni ancora in testa. Ma cresce l’affluenza ... quifinanza.it "Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, affermando che "oggi la 'redazione unica', composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un espon - facebook.com facebook Che ci fa l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale, in foto con Giorgia Meloni ritrovata dal nost x.com