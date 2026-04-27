Un recente sondaggio di Lab21 mostra un aumento del centrodestra, con il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 29,4 per cento, segnando un incremento dello 0,2 per cento rispetto alla rilevazione precedente. La crescita di Fratelli d’Italia si inserisce in un quadro di rafforzamento del fronte di governo, mentre alcuni partiti di sinistra registrano cali di consenso in questa settimana di rilevazione.

Secondo l'ultimo sondaggio di Lab21 il centrodestra continua a crescere. I dati parlano chiaro. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, adesso è al 29,4 per cento con un guadagno dello 0,2 per cento rispetto all'ultima rilevazione. Un dato che conferma la leadership del partito della premier anche dopo il referendum che tanto ha fatto urlare al trionfo il campo largo. E sempre nel centrodestra si registra la crescita della Lega arrivata al 7,5 per cento e anche il dato di Forza Italia ora al 7,1 per cento con una lieve flessione dello 0,1 per cento. Noi Moderati invece è allo 0,8 per cento. Futuro Nazionale di Vannacci è al 3,5 per cento.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni vola: il sondaggio che fa tremare la sinistra. Chi crolla in 7 giorni

SONDAGGIO SWG TG LA7 DEL 23 MARZO: MELONI DOMINA, PD IN DIFFICOLTÀ – GLI ALTRI NON NE APPROFITTANO!

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