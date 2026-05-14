Vittoria fiamme nel deposito della scuola San Biagio | evacuati i bimbi

Nella mattinata di oggi si è sviluppato un incendio nel deposito di una scuola, portando all'evacuazione degli studenti presenti. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i bambini durante le operazioni. Al momento, non sono state rese note le cause dell’incendio, mentre le autorità stanno svolgendo le verifiche del caso. La scuola rimane chiusa in attesa di ulteriori valutazioni.

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? Domande chiave Come sono stati messi in sicurezza i bambini durante l'evacuazione?. Cosa ha causato l'incendio nel deposito della scuola San Biagio?. Quali misure prenderanno le autorità per le lezioni nei prossimi giorni?. Perché i depositi dell'ex plesso Foderà rappresentano un rischio per la sicurezza?.? In Breve Incendio avvenuto giovedì 14 maggio 2026 presso l'ex plesso Foderà di Vittoria.. Protezione Civile Caruano e Vigili del Fuoco coordinano le operazioni sul posto.. Autorità indagano sulle cause del rogo nel deposito di vico Belvedere.. Gestione attività didattiche in sospeso per messa in sicurezza del perimetro scolastico.. In vico Belvedere a Vittoria, nella mattinata di questo giovedì 14 maggio 2026, le fiamme hanno colpito il deposito della scuola primaria San BiagioRodari, situata nell’ex plesso Foderà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vittoria, fiamme nel deposito della scuola San Biagio: evacuati i bimbi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allarme odore acre: scatta il piano d'emergenza alla scuola primaria, bimbi evacuati dalle classiMomenti di apprensione, ma fortunatamente senza conseguenze, mercoledì mattina alla scuola primaria Edmondo De Amicis di via Cavour, a Meldola. In fiamme deposito di rifiuti nel SannioTempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato all’interno dell’ impianto di compostaggio “New Vision”, non più attivo, a Sassinoro... Si parla di: Vittoria, incendio nel deposito di una scuola: fatti evacuare i bambini; Incendio scuola Vittoria: evacuati studenti San Biagio Rodari. Vittoria, incendio in deposito scuola: evacuati studentiIncendio scuola Vittoria nel plesso San Biagio Rodari: evacuati studenti. Intervento Vigili del Fuoco e Protezione Civile, cause in accertamento. quotidianodiragusa.it