In fiamme deposito di rifiuti nel Sannio
Un incendio è scoppiato all’interno dell’impianto di compostaggio dismesso denominato “New Vision”, situato nel comune di Sassinoro, nel Sannio. L’incendio ha interessato una zona in cui sono ancora presenti materiali stoccati, e le fiamme sono divampate nel deposito di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Tempo di lettura: < 1 minuto Un incendio è divampato all’interno dell’ impianto di compostaggio “New Vision”, non più attivo, a Sassinoro (Benevento), al cui interno è depositato ancora del materiale stoccato. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per circoscrivere il rogo. Restano da chiarire le cause dell’incendio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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