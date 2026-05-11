In fiamme deposito di rifiuti nel Sannio

Un incendio è scoppiato all’interno dell’impianto di compostaggio dismesso denominato “New Vision”, situato nel comune di Sassinoro, nel Sannio. L’incendio ha interessato una zona in cui sono ancora presenti materiali stoccati, e le fiamme sono divampate nel deposito di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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