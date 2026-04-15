Allarme odore acre | scatta il piano d' emergenza alla scuola primaria bimbi evacuati dalle classi

Da forlitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina, alla scuola primaria Edmondo De Amicis di via Cavour a Meldola, si è verificato un problema legato a un odore acre proveniente dall’ambiente scolastico. La presenza di questo odore ha portato all’attivazione del piano di emergenza, con l’evacuazione degli alunni dalle classi. Fortunatamente, non si sono registrati incidenti o feriti durante le operazioni di sicurezza.

Momenti di apprensione, ma fortunatamente senza conseguenze, mercoledì mattina alla scuola primaria Edmondo De Amicis di via Cavour, a Meldola. Erano circa le 12 quando l’istituto è stato evacuato in via precauzionale a seguito della segnalazione di un odore sospetto all’interno dell’edificio.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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