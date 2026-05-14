Grottaglie alla Biblioteca San Francesco la presentazione del libro Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ
Domani, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18:30, si svolgerà presso la Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie la presentazione del libro “Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ” scritto da Clara Grazioso. L’evento è promosso dal Centro Culturale “Giuseppe Battista” e si terrà a ingresso libero. La presentazione interesserà i lettori e gli appassionati presenti in città, offrendo l’opportunità di conoscere meglio l’opera e il suo autore.
Tarantini Time Quotidiano Si terrà domani, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18:30, presso la Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie, la presentazione del libro “Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ” di Clara Grazioso, promossa dal Centro Culturale “Giuseppe Battista”. L’incontro, presieduto dal presidente del Centro Culturale Ciro Marseglia, sarà dedicato al racconto del percorso personale dell’autrice, vittima di violenza domestica, e alla sua successiva rinascita, tema centrale del volume. “In occasione del nostro 30° anniversario, sentiamo il dovere di proporre storie di riscatto che stimolino una cittadinanza attiva” dichiara il Presidente Ciro Marseglia.🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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