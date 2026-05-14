Grottaglie alla Biblioteca San Francesco la presentazione del libro Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ

Domani, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 18:30, si svolgerà presso la Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie la presentazione del libro “Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ” scritto da Clara Grazioso. L’evento è promosso dal Centro Culturale “Giuseppe Battista” e si terrà a ingresso libero. La presentazione interesserà i lettori e gli appassionati presenti in città, offrendo l’opportunità di conoscere meglio l’opera e il suo autore.

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