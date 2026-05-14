Viterbo raid in azienda agricola | 31 cani salvati e sequestrati

A Viterbo, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di 31 cani e al rilievo di irregolarità sul luogo di lavoro di un'azienda agricola. L'intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare un raid sul sito. Durante le verifiche, sono state riscontrate violazioni nelle condizioni di detenzione degli animali e nelle norme relative al lavoro.

? Domande chiave Chi ha dato l'allarme scatenando il raid in azienda?. Come sono state scoperte le irregolarità lavorative insieme ai cani?. Quali pesanti accuse penali rischia ora il proprietario dell'azienda?. Come verranno gestiti i trentuno cani salvati nel canile di Bagnaia?.? In Breve Segnalazione dell'ex dipendente trentenne ha attivato polizia locale, Asl e ispettorato del lavoro.. Oltre ai 20 bassotti sono stati sequestrati maiali, conigli e volatili in strada Signorino.. Intervento iniziato alle 8:30 con trasferimento degli animali al canile comunale di Bagnaia.. Indagini aperte su irregolarità contrattuali e denuncia al titolare per violazione articolo 727.🔗 Leggi su Ameve.eu

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