Raid notturno nelle campagne | la ruspa di un' azienda agricola finisce nel mirino

Domenica notte, nelle campagne di Santa Margherita di Belìce, qualcuno ha danneggiato una ruspa di un'azienda agricola. L'episodio si è verificato nel corso di un raid notturno, con danni che sembrano essere stati intenzionali. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze e identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata in relazione a quanto accaduto.