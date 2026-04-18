Raid notturno nelle campagne | la ruspa di un' azienda agricola finisce nel mirino
Domenica notte, nelle campagne di Santa Margherita di Belìce, qualcuno ha danneggiato una ruspa di un'azienda agricola. L'episodio si è verificato nel corso di un raid notturno, con danni che sembrano essere stati intenzionali. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le circostanze e identificare i responsabili. Nessuna persona è stata ancora fermata o denunciata in relazione a quanto accaduto.
Il gesto sembrerebbe essere mirato. Qualcuno, domenica notte, ha danneggiato la ruspa di un'azienda agricola di Santa Margherita di Belìce. Gli autori di quello che potrebbe essere un avvertimento, senza essere visti, né sentiti, sono entrati nell'appezzamento di terreno, nelle campagne del paese.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Nelle campagne di Valle Lomellina un raid notturno dei ladri di rame provoca un blackoutValle Lomellina (Pavia), 22 marzo 2026 – Raid notturno dei ladri di rame provoca blackout nelle campagne lomelline.
Leggi anche: Furti nelle campagne della Tuscia, aziende nel mirino dei ladri: fino a 20mila euro di danni
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Raid notturno nelle campagne: la ruspa di un'azienda agricola finisce nel mirino; Azzano Mella, due vitelli sbranati in stalla: spunta l’ombra dei lupi; Raid notturno nella sede di Arcigay, Agedo e Anppia; LADRI IN CAMERA DA LETTO MA IN LIBERTA': LA BEFFA DELLE TELECAMERE MUTE.
Medio Oriente, raid notturni iraniani nelle città israelianeNella notte dell’11 marzo, le sirene d’allarme hanno risuonato in Israele e Palestina per avvisare la popolazione di imminenti attacchi da parte dell’Iran. Gli allarmi sono risuonati più volte a Tel ... tg24.sky.it
Raid notturno: bruciate tre macchineAncora un raid notturno contro le auto in sosta a Sesto. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono infatti dovuti intervenire, ieri intorno alle 4,20, nell’area ... lanazione.it
Avellino, furti in serie di videocitofoni: raid notturno a Via Piave #Avellino - facebook.com facebook