Incendio minaccia abitazioni e azienda agricola

Un incendio si sta sviluppando in località Felcina, nel comune di Pieve Santo Stefano, mettendo a rischio alcune abitazioni e un’azienda agricola presenti nella zona. Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per contenere le fiamme e tutelare le strutture coinvolte. La situazione è ancora in evoluzione mentre le operazioni di spegnimento proseguono sul campo.

Un incendio sta minacciando alcune abitazioni e un'azienda agricola che si trovano in località Felcina nel comune di Pieve Santo Stefano. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, una squadra dal distaccamento volontario di Sansepolcro, un'altra è partita dal comando centrale di Arezzo. In azione anche l'elicottero del nucleo di Arezzo. Le fiamme stanno interessando una porzione di bosco che si trova a ridosso di alcune abitazioni e della proprietà di una azienda che si occupa di agricoltura. Le squadre dei pompieri aretini stanno difendendo proprio queste strutture dalle fiamme, arginando e bonificando...

