Franco Pallucca morto a 66 anni l' imprenditore di Viterbo

È deceduto a 66 anni l'imprenditore di Viterbo, noto per essere il titolare del negozio “Paco arredi” in via Belluno. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra amici e clienti, data la sua presenza radicata nel tessuto commerciale locale. La sua attività, avviata da anni, era un punto di riferimento per chi cercava mobili e arredi nella zona.

. Molto conosciuto e stimato, era titolare del negozio “Paco arredi” in via Belluno. Insieme alla moglie Maria Tiziana Cortese. Il nome dell'attività era nato proprio dall'unione dei loro cognomi. Nel corso degli anni è diventata un punto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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