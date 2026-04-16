La comunità di Montesilvano e Città Sant’Angelo si trova a dover affrontare la scomparsa improvvisa di un uomo di 39 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini, che conoscevano il volto di Davide Belmonte come un punto di riferimento locale. La sua morte ha lasciato un vuoto in entrambe le realtà, che ora si preparano a rendere omaggio alla sua memoria.

La comunità di Montesilvano e Città Sant’Angelo affronta il lutto per la scomparsa improvvisa di Davide Belmonte, 39 anni. Il giovane, figura storica della gelateria 490 situata in via Vestina, è venuto a mancare dopo aver subito un aneurisma cerebrale che si era manifestato con una forte cefalea alcuni giorni fa. L’uomo, originario di Città Sant’Angelo, aveva consolidato la propria presenza nel settore della ristorazione locale lavorando per un decennio presso l’attività di famiglia gestita da Nadio Caporrelli. La notizia del decesso ha colpito profondamente chi frequentava abitualmente il punto vendita di via Vestina, dove Belmonte era noto per la sua professionalità e la costante disponibilità verso i clienti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Davide Belmonte: scompare il volto simbolo di Montesilvano

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