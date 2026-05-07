Cosa: Uscita di Vita Mia, il nuovo inedito della cantautrice Paola Turci che anticipa il prossimo progetto discografico.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica a partire dal 15 maggio.. Perché: Per scoprire un brano intimo e sincero, frutto dell’inedita collaborazione con Veronica Lucchesi, che segna una vera e propria rinascita artistica e personale.. Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere nuovamente una delle sue interpreti più raffinate e carismatiche. A tre anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione inedita, Paola Turci rompe il silenzio discografico e torna sulla scena con Vita Mia, un brano che si preannuncia come un manifesto di ripartenza e di profonda consapevolezza.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il ritorno di Paola Turci: il nuovo singolo Vita Mia

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Si intitola “Vita Mia”, il nuovo singolo di #PaolaTurci, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, una canzone felice che parla di fragilità, domande senza risposta, un percorso di crescita personale e rinascita interiore. Leggi l'articolo completo su radiosubasio.it - facebook.com facebook

"Vita Mia" è il nuovo singolo di @paolaturci , in uscita il 15 maggio x.com