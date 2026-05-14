Visite fiscali | occhio cambia tutto Ecco le nuove fasce orarie

In Italia, i controlli sulle assenze per malattia sono aumentati. Secondo i dati più recenti dell’Inps, nella seconda metà del 2025 sono state svolte circa 400 visite fiscali. Le nuove fasce orarie stabiliscono orari più stringenti per le verifiche, modificando le modalità di intervento. Questa novità riguarda sia i dipendenti pubblici che privati, con l’obiettivo di verificare la veridicità delle assenze per motivi di salute. Le visite vengono svolte in determinate fasce orarie, più restringenti rispetto al passato.

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