Visite fiscali | occhio cambia tutto Ecco le nuove fasce orarie
In Italia, i controlli sulle assenze per malattia sono aumentati. Secondo i dati più recenti dell’Inps, nella seconda metà del 2025 sono state svolte circa 400 visite fiscali. Le nuove fasce orarie stabiliscono orari più stringenti per le verifiche, modificando le modalità di intervento. Questa novità riguarda sia i dipendenti pubblici che privati, con l’obiettivo di verificare la veridicità delle assenze per motivi di salute. Le visite vengono svolte in determinate fasce orarie, più restringenti rispetto al passato.
In Italia si stanno intensificando i controlli sulle assenze per malattia. Secondo l’ultimo monitoraggio Inps relativo alla seconda metà del 2025, sono state effettuate 400.000 visite mediche di controllo domiciliari, con un trend in crescita.La Legge di Bilancio 2026 punta a rafforzare ulteriormente il sistema attraverso nuovi strumenti digitali e un maggiore coordinamento tra Inps, medici, aziende e lavoratori. Tra le principali novità c’è il nuovo servizio online sulla Piattaforma digitale nazionale dati, che permette ai datori di lavoro di richiedere visite di controllo, verificarne lo stato, consultarne l’esito e annullarle se necessario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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