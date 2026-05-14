Visite fiscali e malattia cambia tutto per gli italiani | ecco le nuove regole
In Italia, il sistema di controlli sulle assenze per malattia ha subito una modifica importante. Sono state aumentate le visite fiscali e le verifiche domiciliari, mentre si prosegue con la digitalizzazione delle procedure. Questi cambiamenti coinvolgono sia i medici che le autorità incaricate di effettuare i controlli, con l’obiettivo di rendere più efficace la gestione delle assenze per malattia. Le nuove regole sono state introdotte con l’intento di rafforzare il sistema e di garantire una maggiore attenzione alle assenze giustificate.
Si rafforza il sistema dei controlli sulle assenze per malattia in Italia, con un incremento significativo delle verifiche domiciliari e una spinta sempre più decisa verso la digitalizzazione delle procedure. Un cambiamento che, secondo gli ultimi dati disponibili, punta a rendere più efficiente il monitoraggio dei lavoratori e a ridurre possibili abusi del sistema. A fotografare la situazione è l’ultimo report dell’ Inps, relativo alla seconda metà del 2025, che evidenzia un aumento delle visite fiscali effettuate presso i lavoratori in malattia. Un trend che si inserisce in un quadro di progressivo rafforzamento delle attività di controllo da parte dell’Istituto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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