Smart Working cambia tutto da oggi | ecco le nuove regole per le aziende e cosa rischia chi non le applica

Da oggi, 7 aprile 2026, sono in vigore nuove norme sullo smart working che prevedono sanzioni per le aziende che non rispettano le disposizioni. Le regole aggiornate stabiliscono obblighi specifici per l'organizzazione del lavoro agile e prevedono controlli e multe per chi non si adegua. La normativa riguarda sia gli aspetti contrattuali sia le modalità di applicazione dello smart working nelle imprese.

A partire da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart working che introducono sanzioni severe per i datori di lavoro inadempienti. La normativa, contenuta nella Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese approvata l’11 marzo scorso, trasforma obblighi già esistenti in prescrizioni pienamente sanzionabili, con conseguenze che possono arrivare fino all’arresto. Ma cosa cambia in concreto? Le nuove disposizioni rafforzano in modo significativo gli obblighi aziendali in materia di salute e sicurezza. Chi non rispetta le regole rischia l’arresto da due a quattro mesi oppure ammende che vanno da 1.708,61 euro fino a 7.403,96 euro, come evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Smart Working, cambia tutto da oggi: ecco le nuove regole per le aziende e cosa rischia chi non le applica Leggi anche: Smart working, scattano le nuove sanzioni per le aziende: cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa Leggi anche: Smart working, cosa cambia dal 7 aprile con le nuove regole per aziende e lavoratori: introdotte sanzioni Temi più discussi: Smart working, da domani scatta l’obbligo di informazioni sulla sicurezza: cosa cambia; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia; Smart working, novità da oggi per i datori di lavoro: cosa cambia; Smart working: cosa cambia dal 7 aprile con la nuova legge sulle Pmi. Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambia ... tg24.sky.it Smart working, dal 7 aprile previste multe fino a 7.500 euro. Cosa cambia per i datori di lavoroDa oggi entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile che introducono sanzioni fino a 7.500 euro per le aziende che non si adegueranno alle nuove regole. Si tratta della ... ilmessaggero.it Prevede più smart working, misure per trattenere i talenti in Italia, l'istituto della “settimana corta” e una valutazione per obiettivi. Tutto quello che c'è da sapere per chi lavora nel settore - facebook.com facebook Prevede più smart working, misure per trattenere i talenti in Italia, l'istituto della “settimana corta” e una valutazione per obiettivi. Tutto quello che c'è da sapere per chi lavora nel settore x.com