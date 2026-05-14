Visita guidata alla Pieve di San Pietro in Trento

Sabato 16 maggio 2026 alle 16.00 si svolgerà una visita guidata alla Pieve di San Pietro, situata in via Taverna a Trento. La passeggiata sarà condotta da Marco Vallicelli, che accompagnerà i partecipanti all’interno della chiesa per un approfondimento sulla sua struttura e storia. L’evento è aperto a chi desidera conoscere meglio uno dei luoghi di interesse storico della città.

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