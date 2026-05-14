Visita guidata alla Pieve di San Pietro in Trento
Sabato 16 maggio 2026 alle 16.00 si svolgerà una visita guidata alla Pieve di San Pietro, situata in via Taverna a Trento. La passeggiata sarà condotta da Marco Vallicelli, che accompagnerà i partecipanti all’interno della chiesa per un approfondimento sulla sua struttura e storia. L’evento è aperto a chi desidera conoscere meglio uno dei luoghi di interesse storico della città.
Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16.00, Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Pieve di San Pietro in Trento, via Taverna. L'appuntamento, che fa parte dell'ottava edizione di "A spasso per la Romagna: pievi e antiche chiese" organizzata dall'Associazione Antica Pieve presieduta da.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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