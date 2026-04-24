Alla scoperta di Villa Mensa e Pieve di San Venanzio | in programma la visita guidata

Domenica 26 si terrà una visita guidata a Villa Mensa e alla Pieve di San Venanzio, due importanti testimonianze storiche della zona. L'evento permette ai partecipanti di conoscere da vicino questi due luoghi, aperti al pubblico per l’occasione. La visita offre l’opportunità di scoprire dettagli e particolarità di siti che hanno segnato la storia locale. L’iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire la conoscenza del patrimonio culturale della zona.

Domenica 26 vi sarà un’occasione unica per scoprire due gioielli che hanno caratterizzato la storia del territorio. La proposta turistica del territorio copparese punterà infatti sulle sue due grandi eccellenze, Villa Mensa a Sabbioncello San Vittore e la Pieve di San Venanzio a Copparo offrendo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Weekend alla scoperta di Villa Tasca: visita guidata tra i saloni e il giardino romanticoSabato 28 febbraio alle 16 e domenica 1 marzo alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una... Dai saloni al giardino romantico dei conti Tasca d'Almerita: visita guidata alla scoperta della villaSabato 21 febbraio alle 16 e domenica 22 alle ore 10:30, visita guidata alla scoperta dei saloni e del giardino romantico di Villa Tasca, una delle...