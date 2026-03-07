Al Fazioli Showroom il recital di Zarina Shimanskaya è stato un viaggio attraverso le infinite possibilità del suono pianistico

Al Fazioli Showroom, Zarina Shimanskaya ha tenuto un recital incentrato sulle diverse sfumature del suono pianistico. La performance ha spaziato dalla Sonatina a La, offrendo al pubblico un intervento musicale ricco di varietà e tecnica. Il concerto ha coinvolto gli spettatori presentando un repertorio scelto con cura, attraverso un'esecuzione che ha evidenziato la versatilità dell'artista.

Nel silenzio raccolto del Fazioli Showroom, il recital di Zarina Shimanskaya del 20 febbraio 2026, si è dispiegato come un viaggio attraverso le infinite possibilità del suono pianistico, tra la trasparenza raffinata di Maurice Ravel e la profondità narrativa di Fryderyk Chopin. Il programma si è aperto con la Sonatina di Ravel, proseguendo con Alborada del gracioso, Jeux d'eau, la Pavane pour une infante défunte e La Valse; nella seconda parte la pianista ha proposto l'integrale delle Ballate di Chopin, dalla n. 1 op. 23 alla n. 4 op. 52, tracciando un arco espressivo di grande coerenza. Fin dalle prime battute si è percepita una qualità rara: pianissimi intensi e luminosi, sostenuti da un controllo finissimo della risonanza e da un fraseggio di naturale eleganza.