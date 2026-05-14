Vis Bosco dice no all’Ancona e resta a Pesaro

Il presidente del Vis, Mauro Bosco, ha annunciato ufficialmente di non voler partecipare alla prossima stagione con l’Ancona e di rimanere invece a Pesaro. La decisione è arrivata dopo un lungo confronto, e Bosco ha confermato che continuerà a seguire il progetto con la società di Pesaro senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La scelta segna un cambiamento importante per il club e le sue future attività.

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Rifiuto e vado avanti. È stata questa la risposta del presidente vissino Mauro Bosco alle tante telefonate delle ultime settimane arrivategli dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti, intento a trovare, in accordo con l’attuale dirigenza del club anconetano, un imprenditore che possa garantire un futuro ambizioso al club dorico. Il sindaco, come da lui stesso di recente dichiarato, si era rivolto a Bosco consapevole dell’insoddisfazione del presidente vissino sul trattamento riservatogli dal Comune per quanto concerne il tema stadio. Un’insoddisfazione che era già stata manifestata da Bosco nella conferenza estiva del 2025, che non verrà replicata quest’anno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vis, Bosco dice no all’Ancona e resta a Pesaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Vis Pesaro-Ternana 1-0, sconfitta immeritata per i rossoverdi Vis Pesaro-Pontedera 1-1: i granata si aggrappano a YeboahPesaro, 1 marzo 2026 – Il Pontedera esce da Pesaro con un punto (1-1 il finale), conquistato al termine di una buona prestazione.