Vis Pesaro-Ternana 1-0 sconfitta immeritata per i rossoverdi

Oggi alle 17.30 si gioca l’anticipo tra Vis Pesaro e Ternana, una sfida valida per i playoff. I biancorossi sono in buona forma, avendo conquistato otto punti nelle ultime quattro partite, mentre i rossoverdi arrivano dopo una sconfitta che molti considerano immeritata. La partita si svolge in un momento di crescita per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica in vista.

Una rete in apertura decide la sfida del Benelli. Espulso Dubickas nel primo tempo Un anticipo ‘Play off’ tra Vis Pesaro-Ternana (ore 17.30). I biancorossi sono in piena fase di risalita, dopo aver ottenuto otto punti nelle ultime quattro gare. I rossoverdi invece attraversano un momento connotato da discontinuità. Nelle ultime cinque partite infatti tre vittorie e due sconfitte per la compagine allenata da Fabio Liverani. Sono tre i punti che separano le avversarie in classifica generale. La bagarre per il post season appare incerta quanto accesissima. La sfida del Benelli fornirà una ulteriore risposta in vista del rush conclusivo della stagione regolare. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Vis Pesaro-Ternana 1-0: i rossoverdi penalizzati dall’uomo in menoPesaro, 14 marzo 2026 – I rossoverdi pagano a caro prezzo il gol iniziale di Di Paola e gli oltre due terzi di gara disputati in 10 contro 11 per... Vis Pesaro-Ternana, le formazioni UFFICIALI della garaLe formazioni di Vis Pesaro-Ternana si affrontano allo stadio ‘Tonino Benelli’ (ore 17. Aggiornamenti e notizie su Vis Pesaro Ternana 1 0 sconfitta... Temi più discussi: Vis Pesaro-Ternana 1-0, sconfitta immeritata per i rossoverdi; Vis Pesaro-Ternana 1-0, le pagelle del match: Vallocchia il migliore. Fatale il rosso diretto a Dubickas; Vis Pesaro – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Vis Pesaro-Ternana 1-0: i rossoverdi penalizzati dall’uomo in meno. Vis Pesaro-Ternana 1-0, la conferenza stampa di Liverani | VIDEODopo averti proposto la versione testuale della conferenza stampa di Fabio Liverani post Vis Pesaro-Ternana 1-0 ora possiamo mostrarti il video integrale della stessa. Iscriviti al ... ternananews.it LE 5 COSE CHE ABBIAMO IMPARATO DA VIS PESARO-TERNANA 1-0Ternana, ancora un ko Le tre vittorie consecutive ottenute con Ravenna, Pineto e Forlì avevano illuso un po' tutti. Il quarto posto sembrava essere alla portata delle Fere che ... ternananews.it #SerieC gr.B Pineto-Bra 2-1 Torres-Ravenna 2-2 Livorno-Carpi 2-2 Pontedera-Guidonia 0-1 Vis Pesaro-Ternana 1-0 Sambenedettese-Campobasso 0-1 league table (top5) 1 Arezzo 66 2 Ascoli 62 3 Ravenna 58 4 Campobasso 45 5 Pineto 45 #ca x.com Vis Pesaro - Ternana 1-0 highlights e gol: sintesi video della partita di Serie B - https://www.zonacalciofaidate.it/p=621171 facebook