Vis Pesaro-Pontedera 1-1 | i granata si aggrappano a Yeboah

Nel match tra Vis Pesaro e Pontedera, terminato 1-1, i granata sono riusciti a portare a casa un punto grazie a una prestazione convincente. La partita si è svolta a Pesaro, con entrambe le squadre che hanno cercato di imporsi nel corso dei novanta minuti. La rete del pareggio è arrivata nell’ultima fase del confronto, mentre Yeboah ha avuto un ruolo importante per il Pontedera.

Pesaro, 1 marzo 2026 – Il Pontedera esce da Pesaro con un punto (1-1 il finale), conquistato al termine di una buona prestazione. Soprattutto nella prima ora di gioco la squadra di Braglia ha tenuto la supremazia del gioco, non rischiando niente e creando almeno tre occasioni per passare, con Vitali (13'), Nabian (16') e Yeboah (46'). In avvio di ripresa, e con capitan Piana rimasto negli spogliatoi per un guaio muscolare, è stato proprio Yeboah a sfruttare di destro un suggerimento di Leo, ma il vantaggio è durato poco, perché 13 minuti più tardi su traversone di Giovannni, Machin, lasciato libero sul palo più lontano, di testa ha battuto Biagini.