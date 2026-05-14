Il mercato nero delle banche dati | spiati anche Lory Del Santo Alex Britti e calciatori

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine ha portato alla luce un mercato nero di dati privati, dove informazioni riservate di migliaia di persone, tra cui alcuni personaggi noti e calciatori, vengono vendute e acquistate a basso costo. Tra le vittime si trovano anche figure pubbliche, le cui informazioni personali sono state esposte e scambiate illegalmente. La dinamica si svolge attraverso canali clandestini, alimentando un traffico di dati che coinvolge numerosi cittadini e personalità di spicco.

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Dati privati venduti come una merce, anche per pochi euro. Informazioni riservate su migliaia di cittadini, personaggi famosi in primis, sono diventati oggetto di vere e proprie compravendite. È lo scenario portato alla luce dall'inchiesta della Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri.🔗 Leggi su Today.it

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