Il mercato nero delle banche dati | spiati anche Lory Del Santo Alex Britti e calciatori
Un'indagine ha portato alla luce un mercato nero di dati privati, dove informazioni riservate di migliaia di persone, tra cui alcuni personaggi noti e calciatori, vengono vendute e acquistate a basso costo. Tra le vittime si trovano anche figure pubbliche, le cui informazioni personali sono state esposte e scambiate illegalmente. La dinamica si svolge attraverso canali clandestini, alimentando un traffico di dati che coinvolge numerosi cittadini e personalità di spicco.
Dati privati venduti come una merce, anche per pochi euro. Informazioni riservate su migliaia di cittadini, personaggi famosi in primis, sono diventati oggetto di vere e proprie compravendite. È lo scenario portato alla luce dall'inchiesta della Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri.🔗 Leggi su Today.it
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Il modello sociale europeo aveva tre gambe: fiscalità forte e progressiva, alti diritti del lavoro, welfare universalistico. Ora, immaginare quindi che un fisco corporativo, differenziato per categorie, non porti a un sistema che somiglia alle mutue — poi le chiamer facebook