Il mercato nero delle banche dati | spiati anche Lory Del Santo Alex Britti e calciatori

Un'indagine ha portato alla luce un mercato nero di dati privati, dove informazioni riservate di migliaia di persone, tra cui alcuni personaggi noti e calciatori, vengono vendute e acquistate a basso costo. Tra le vittime si trovano anche figure pubbliche, le cui informazioni personali sono state esposte e scambiate illegalmente. La dinamica si svolge attraverso canali clandestini, alimentando un traffico di dati che coinvolge numerosi cittadini e personalità di spicco.

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