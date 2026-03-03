Alla chiesa dell’Adorazione concerto per festeggiare il compleanno di Bach

Sabato 21 marzo alle 16 festeggeremo il primo giorno di primavera e i 341 anni dalla nascita di Johann Sebastian Bach (1685-1750) con un concerto interamente dedicato alle sue meravigliose composizioni, che si terrà nella Chiesa dell'Adorazione dell'Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo, in via Sant'Antonino 14. L'iniziativa, intitolata BACH341 La musica che fa primavera, è inserita nel cartellone della rassegna Come un sole che ci scalda nella notte – Sentieri musicali sulle tracce della Speranza ideata e diretta da Alessandro Bottelli. Alla consolle dello strumento a due tastiere costruito dalla ditta Mascioni nel 1981 siederà Manuel Tomadin, probabilmente l'organista italiano più decorato in competizioni di esecuzioneinterpretazione della sua generazione.