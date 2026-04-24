Altavilla Irpina atti persecutori e violenza sessuale | chiesto il rinvio a giudizio per un 52enne

Un uomo di 52 anni è stato chiamato a comparire davanti al tribunale con l’accusa di atti persecutori e violenza sessuale. La vicenda riguarda una strada di Altavilla Irpina, un comune della provincia di Avellino con poco più di tremila abitanti, dove si trovano due abitazioni vicine. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata dalla procura, che ha avviato le indagini.

Altavilla Irpina è un comune di poco più di tremila abitanti in provincia di Avellino. Una via, dove si affacciano due abitazioni vicine. Da una parte Valerio Spiniello, 52 anni. Dall'altra una donna che in quella strada ci vive con suo marito.Secondo la Procura della Repubblica di Avellino, tra.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Altavilla Irpina, concluse le indagini per atti persecutori e violenza sessuale: un indagatoLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un... Incidente mortale nel cantiere della piscina di Altavilla Irpina: quattro rinvii a giudizioOperaio di 33 anni perde la vita durante le operazioni di smantellamento: a processo i responsabili delle ditte coinvolte Altavilla Irpina, 9 giugno...