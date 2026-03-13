Un'inchiesta riguarda Amazon e quattro manager, con il pubblico ministero che ha chiesto il rinvio a giudizio. L'indagine si concentra su presunte irregolarità legate a un algoritmo considerato

Per la mancata modifica dell’algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell’Unione Europea che ha comportato in tre anni, dal 2019 al 2021, una presunta evasione dell’Iva di circa un miliardo e 200 milioni di euro, la Procura ha chiesto il processo per Amazon Eu sarl e per tre suoi manager e per un quarto dirigente statunitense. Amazon parla di "contesti normativi imprevedibili e sanzioni spropositate da parte dell’Italia". La richiesta di processo, firmata dal pm Elio Ramondini, è sul tavolo del gup Tiziana Landoni che dovrà fissare l’udienza preliminare. L’indagine, condotta dalla Gdf, è una delle tre che riguarda il colosso fondato dal Jeff Bezos. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta su Amazon e 4 manager. Il pm chiede il rinvio a giudizio: "Oltre un miliardo di evasione"

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