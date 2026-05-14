La Cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per il sacerdote di Enna, Giuseppe Rugolo, riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minori. La sentenza, che diventa definitiva, riguarda un procedimento giudiziario avviato alcuni anni fa e si basa su prove e accertamenti condotti durante il processo. Rugolo è stato giudicato responsabile di aver commesso atti di natura sessuale su giovani minori, portando alla condanna definitiva.

Diventa definitiva la condanna a 3 anni per Giuseppe Rugolo, sacerdote ennese riconosciuto colpevole in via definitiva di violenza sessuale su minori. La terza sezione penale della Corte di cassazione ha oggi confermato la condanna di secondo grado, che era stata pronunciata dalla Corte d’appello di Caltanissetta. Rugolo, pur risultando ancora incardinato alla Diocesi di Piazza Armerina (EN), nel frattempo, sarebbe stato raggiunto dal provvedimento del Dicastero per la fede che lo ha ridotto allo stato laicale. La vicenda, che ha suscitato scalpore e diviso Enna tra innocentisti e colpevolisti, era scaturita dalla denuncia dell’archeologo Antonio Messina, che, all’epoca dei fatti era minorenne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Violenza sessuale su minori a Enna, la Cassazione conferma la condanna al sacerdote Giuseppe Rugolo

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