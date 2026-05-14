Violenza all' esterno dello stadio | aggrediscono poliziotti a colpi di bandiera un arresto

Ieri pomeriggio, all’esterno di uno stadio, alcuni agenti sono stati aggrediti con bandiere, subendo lesioni e resistenza da parte di un uomo di 56 anni, poi arrestato. Durante le operazioni, una donna è stata denunciata per aver partecipato allo stesso reato in concorso. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in un contesto di tensione legato a un evento sportivo, e l’arresto si è reso necessario per fermare l’aggressione e garantire l’ordine pubblico.

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