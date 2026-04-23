Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo aver rubato lo zaino a una turista sulla spiaggia della Mappatella e aver tentato di scappare verso Rotonda Diaz. Durante l’intervento, gli agenti sono stati aggrediti in una colluttazione, ma sono riusciti a bloccare i responsabili e a restituire la refurtiva alla vittima. La vicenda si è svolta in un’area molto frequentata, attirando l’attenzione dei presenti.

Furto dello zaino sulla spiaggia della Mappatella, poi la fuga verso Rotonda Diaz: due uomini arrestati dalla Polizia dopo una colluttazione e restituita la refurtiva alla turista.. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, di cui un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine, entrambi con precedenti di polizia, per rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi della rotonda Diaz, hanno udito le urla di una donna; in quei frangenti, la stessa, indicando due soggetti poco distanti, ha raccontato che gli stessi si erano impossessati del suo zaino mentre si trovava sulla spiaggia del lido denominato “Mappatella”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rotonda Diaz: derubano una turista e aggrediscono i poliziotti. Arrestati dalla Polizia di Stato.

Truffatore arrestato durante consegna dei soldi: il video

Notizie correlate

Derubano una turista al Lido Mappatella poi colpiscono i poliziotti accorsi in suo aiuto: arrestatiDue ladri arrestati sul Lungomare di Napoli: avevano derubato una turista al Lido Mappatella.

Urla di una donna alla Rotonda Diaz: la polizia interviene e arresta due uominiNel pomeriggio di martedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Napoli, derubano turista e aggrediscono i poliziotti alla Rotonda Diaz: Mi hanno preso lo zaino mentre ero sul lido Mappatella; Napoli, derubano turista e aggrediscono i poliziotti alla Rotonda Diaz: 'Mi hanno preso lo zaino mentre ero sul lido 'Mappatella''; Derubano una turista e aggrediscono i poliziotti: arrestati; Prima derubano una turista, poi aggrediscono i poliziotti.

Rotonda Diaz, derubano una turista e aggrediscono i poliziotti. Arrestati dalla Polizia di StatoNello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, di cui un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine, ... napolivillage.com

Prima derubano una turista, poi aggrediscono i poliziottii due sospetti hanno tentato di disfarsi di parte della refurtiva e si sono dati alla fuga ... ilfattovesuviano.it

#Cronaca Rotonda Diaz: derubano una turista e aggrediscono i poliziotti. Arrestati dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook

Torna la Walk of Life! Domenica 12 aprile, a Napoli, la Rotonda Diaz sarà il punto di partenza di una giornata unica in cui sport, famiglie, pazienti e ricercatori si incontrano per un obiettivo comune: sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. bit.ly/4sYKYf x.com