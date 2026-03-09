A Como, due uomini sono stati fermati per furto aggravato. Uno di loro è stato arrestato dopo aver sottratto un portafoglio, mentre l’altro è stato denunciato. Durante l’intervento, i poliziotti sono stati aggrediti a testate. La vicenda si è conclusa con l’arresto e la denuncia, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione o sulle conseguenze.

Due uomini sono stati fermati e uno di loro arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale nel centro di Como. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, quando i due, entrambi senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati bloccati dai militari dell’Esercito Italiano dopo aver sottratto un portafoglio di marca da un negozio. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, intervenuta in Piazza Gobbetti su segnalazione del personale del negozio. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.00. Una volante della Polizia è intervenuta in Piazza Gobbetti per supportare una pattuglia dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione “Strade Sicure”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Rubano un portafoglio e aggrediscono i poliziotti a testate, come è terminato il furto violento a Como

