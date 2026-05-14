Violenta rissa tra pizzaioli in pieno centro | interviene la polizia
A Frattamaggiore, una discussione tra membri di due famiglie di pizzaioli si è trasformata in una rissa violenta che si è svolta nei pressi di un bar nel centro cittadino. La lite si è protratta per alcuni minuti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che sono arrivate per calmare gli animi e mettere fine allo scontro. Non sono state ancora rese note le cause precise dell'alterco.
Ci sarebbe una vera e propria guerra tra due famiglie di pizzaioli a Frattamaggiore. Il motivo non è chiaro, ma nei giorni scorsi - all'esterno di un noto bar - è scoppiata una violenta rissa, sedata solo grazie all'arrivo sul posto della polizia.Le immagini (diffuse dalla testata locale.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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