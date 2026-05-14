Violenta rissa tra pizzaioli in pieno centro | interviene la polizia

A Frattamaggiore, una discussione tra membri di due famiglie di pizzaioli si è trasformata in una rissa violenta che si è svolta nei pressi di un bar nel centro cittadino. La lite si è protratta per alcuni minuti e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che sono arrivate per calmare gli animi e mettere fine allo scontro. Non sono state ancora rese note le cause precise dell'alterco.

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Ci sarebbe una vera e propria guerra tra due famiglie di pizzaioli a Frattamaggiore. Il motivo non è chiaro, ma nei giorni scorsi - all'esterno di un noto bar - è scoppiata una violenta rissa, sedata solo grazie all'arrivo sul posto della polizia.Le immagini (diffuse dalla testata locale.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Violenta rissa in pieno centro tra due gruppi: arrivano cinque condanneUn anno di reclusione per quattro imputati, pena sospesa per due, e un anno e mezzo al quinto. Rissa tra ragazzini in pieno centro: "Movida violenta, ora più controlli"Carabinieri fuori dalla discoteca Vivi – Le Grotte per una rissa tra alcuni giovanissimi, scatta la polemica dell’opposizione. Argomenti più discussi: Violenta rissa tra pizzaioli in pieno centro: interviene la polizia; Rissa tra stranieri in piazza, panico tra i presenti e fuggi fuggi generale; Lite tra stranieri al parco, la violenta aggressione davanti ai residenti: uno ferito al volto, ricoperto di sangue. Si cerca il...; Napoli, maxi rissa tra extracomunitari a Porta Capuana: morto 29enne accoltellato. Violenta rissa tra pizzaioli in pieno centro: interviene la poliziaCi sarebbe una vera e propria guerra tra due famiglie di pizzaioli a Frattamaggiore. Il motivo non è chiaro, ma nei giorni scorsi - all'esterno di un noto bar - è scoppiata una violenta rissa, sedata ... napolitoday.it