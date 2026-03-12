Violenta rissa in pieno centro tra due gruppi | arrivano cinque condanne

Nel centro di Oria, due gruppi sono stati protagonisti di una violenta rissa che si è svolta quasi sei anni fa. Il tribunale di Brindisi ha ora emesso cinque condanne nei confronti di altrettanti imputati ritenuti coinvolti attivamente nell'episodio. La vicenda si è conclusa con le sentenze di condanna, confermando le accuse nei loro confronti.

Un anno di reclusione per quattro imputati, pena sospesa per due, e un anno e mezzo al quinto. I fatti risalgono al luglio 2020. Indagarono i carabinieri, coordinati dalla procura BRINDISI - A distanza di quasi sei anni dall'accaduto, il tribunale di Brindisi ha condannato cinque imputati, ritenuti partecipanti attivi a una rissa avvenuta nel centro di Oria. La sentenza della giudice Anna Guidone risale a ieri, mercoledì 11 marzo 2026. L'episodio, alla notte, molto movimentata, tra il 4 e il 5 luglio 2020. Successe tra piazza Lorch e via Manduria, a pochi passi dalla centralissima piazza Manfredi. La giudice ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rissa violenta tra due gruppi a Cattolica Eraclea vicino Agrigento, scatta il Daspo Willy per quattro giovani

Violenta rissa in pieno centro: denunciate 4 ragazze. Tre sono minorenniQuattro ragazze, di cui tre minorenni, sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta per una...

Aggiornamenti e notizie su Violenta rissa

Temi più discussi: Torino, ennesima rissa e violenza ai Giardini Madre Teresa; Rissa in centro in pieno giorno a Viareggio; Rissa in via Toledo, 13enne accoltellato alla coscia; Violenta rissa a Oderzo in piazza Carducci: due feriti. Avevano dei coltelli.

Calci, pugni e bottiglie in strada: violenta rissa a Regio ParcoAd allertare le forze dell’ordine sono stati proprio alcuni abitanti della zona che, assistendo alla rissa, hanno contattato il 112. torinoggi.it

Violenta rissa in pieno centro: denunciate 4 ragazze. Tre sono minorenniL'intervento dei carabinieri in piazza Ruggiero a Caserta. Lancio di bottiglie e capelli strappati: 19enne finisce in ospedale ... casertanews.it

Calci, pugni e bottiglie in strada: violenta rissa a Regio Parco x.com

Violenta rissa in un bar di Vigo la sera prima degli ottavi di Europa League tra Celta e Lione: bastoni e razzi lanciati in un bar. Due tifosi francesi finiscono in ospedale, venti identificati dalla polizia spagnola: https://fanpa.ge/VQ8om - facebook.com facebook