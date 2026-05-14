A Castelnuovo di Garfagnana, nel paese noto per aver accolto l’Ariosto, si terrà una serata dedicata alla musica e alla narrazione con Vinicio Capossela. L’evento si svolgerà sotto le stelle a Mont’Alfonso e ha attirato l’attenzione di molti spettatori, tanto da far partire la corsa ai biglietti. La data è fissata per il 14 maggio 2026 e l’organizzazione ha già registrato un forte interesse tra il pubblico locale e non solo.

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 14 maggio 2026 - Nel paese del soggiorno dell’Ariosto, una serata tra musica e narrazione con protagonista Vinicio Capossela. “Di selva in selva - Da Ariosto a Dylan Thomas, perdersi nel bosco” è lo spettacolo che il cantautore, polistrumentista e scrittore presenterà venerdì 31 luglio alla Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle. Si accederà alla serata con un biglietto di soli 10 euro (posto unico) esclusi diritti di prevendita. Inizio ore 20,30. In "Sotto il bosco di latte", il racconto a più voci scritto per la radio da Dylan Thomas e recentemente trasmesso da Rai Radio3 nella versione curata da Vinicio Capossela, il bosco è il luogo dell’innocenza, dell’assenza del giudizio, il luogo della clandestinità e dell’inconscio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vinicio Capossela a Mont’Alfonso sotto le stelle: parte la corsa ai biglietti

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