La manifestazione si svolge tra i castelli del Monferrato, con un focus su vini, cibi, arte e cucina futurista. Al Castello di Casale viene celebrato un evento dedicato ai grandi vini locali, mentre il Castello di Cereseto apre ufficialmente le sue porte. Venerdì a Quargnento si tiene una preview speciale dedicata ai “Monferrini metropolitani” con la partecipazione di artisti e artisti tra musica e degustazioni.

Dai grandi vini al Castello di Casale, all'apertura di quello di Cereseto, fino a un ricco palinsesto d'arte e sapori, con la speciale preview di venerdì a Quargnento dedicata ai «Monferrini metropolitani» Gino Paoli e Ornella Vanoni. Sabato e domenica.tra i Castelli del Monferrato «Golosaria» con il suo mentore, il giornalista Paolo Massobrio, taglia il traguardo dei 20 anni. Oltre 40 paesi fra le province di Asti e Alessandria apriranno le porte al tema «Il Gusto, la Casa, le Colline». E nella zona più «castellata» d'Europa, tanti di questi manieri saranno protagonisti: Casale Monferrato, Gabiano, Piea, Frassinello, San Giorgio Monferrato, Uviglie, Castell'Alfero, Frinco, Montiglio Monferrato, Portacomaro, poi la Torre di Viarigi, quella duecentesca di Conzano e l'attesisa riapertura del Castello di Cereseto dopo la ristrutturazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vini, cibi, arte e cucina futurista. "Golosaria" tra i castelli del Monferrato

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