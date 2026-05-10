Golosaria fra i castelli del Monferrato compie 20 anni

Golosaria, l’evento dedicato ai prodotti del Monferrato, celebra i suoi vent’anni. La manifestazione si svolge tra i castelli della regione e vede tra i protagonisti il giornalista Paolo Massobrio, che ne è anche il mentore. La manifestazione è arrivata a questa ricorrenza dopo due decenni di attività, con una presenza consolidata e una forte attenzione alle eccellenze locali.

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Golosaria tra i Castelli del Monferrato col suo mentore, il giornalista Paolo Massobrio, taglia lo storico traguardo dei vent’anni. Sabato 16 e domenica 17 maggio, oltre 40 paesi fra le province di Asti e Alessandria apriranno le porte per un’edizione straordinaria. Il tema scelto, “ Il Gusto, la Casa, le Colline ”, celebra una rinascita: se vent’anni fa si assisteva a una caduta degli investimenti immobiliari, oggi la parola “casa” racchiude l’inversione di tendenza di stranieri che investono e di giovani che scelgono di restare sul territorio. Golosaria nasce nella zona più “castellata” d’Europa per cui tanti di questi manieri saranno ancora una volta protagonisti: da Casale Monferrato a Frassinello, San Giorgio Monferrato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Golosaria fra i castelli del Monferrato compie 20 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Golosaria: il ventennale tra rose rare e ville storiche nel Monferrato? Cosa scoprirai Dove si nascondono le 500 varietà di rose antiche del Monferrato? Quali ville storiche apriranno i loro giardini privati questo... Rimini Wellness compie 20 anni: star e creator del fitness protagonisti alla FieraRiminiWellness 2026, l’appuntamento di Italian Exhibition Group in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio, mette al...