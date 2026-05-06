Golosaria | il ventennale tra rose rare e ville storiche nel Monferrato

Golosaria celebra vent’anni con un evento che porta i visitatori tra le ville storiche e i giardini privati del Monferrato. Durante il week-end, sarà possibile ammirare oltre 500 varietà di rose antiche, alcune rare e poco conosciute. Diverse ville apriranno le porte al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire i loro giardini e i tesori nascosti tra piante e fiori. La manifestazione coinvolge appassionati e curiosi provenienti da diverse zone.

? Cosa scoprirai Dove si nascondono le 500 varietà di rose antiche del Monferrato?. Quali ville storiche apriranno i loro giardini privati questo weekend?. Come può un giardino scavato nel tufo proteggere la biodiversità locale?. Chi guiderà il percorso tra le specie botaniche più rare?.? In Breve Castell’Alfero ospita 500 varietà di rose nel Roseto della Sorpresa.. Elena Maggiora tiene conferenza botanica domenica alle ore 16:00.. Parco Bricherasio a Fubine Monferrato raccoglie oltre 28.000 piante.. Viarigi propone il Festival Rosso di Rose con giardini diffusi urbani.. Sabato 16 e domenica 17 maggio, il territorio di Alessandria si prepara ad accogliere il ventennale di Golosaria con un programma che celebra la fioritura delle rose e l’apertura di dimore storiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golosaria: il ventennale tra rose rare e ville storiche nel Monferrato Notizie correlate Ville Venete in festa: vino, arte e cinema tra le dimore storicheDal 12 giugno al 5 luglio, quattro dimore storiche del territorio veneto apriranno le loro cancellate per ospitare la ventisettesima edizione di... Leggi anche: Dimore storiche aperte il 24 maggio 2026: castelli, ville e palazzi gratis da visitare anche nel Lazio Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Golosaria 2026: decine di appuntamenti in tutto il Monferrato celebreranno il ventennale; Con Golosaria brilla il Monferrato: calendario ricco di eventi - Il Piccolo. Con Golosaria brilla il Monferrato: calendario ricco di eventiL'evento il 16 e il 17 maggio, con prologo il 15 dedicato a Gino Paoli e Ornella Vanoni. La disfida del bagnetto. Molti comuni coinvolti ALESSANDRIA – Golosaria scalda i motori per l’evento del venten ... ilpiccolo.net Golosaria 2026: decine di appuntamenti in tutto il Monferrato celebreranno il ventennale«Il Monferrato di vent’anni fa, quando è iniziata Golosaria, era molto diverso da quello di oggi. Persa parte della vocazione industriale, è cresciuta quella turistica, dell’accoglienza con una capaci ... ilmonferrato.it PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Golosaria taglia il traguardo della 20ª edizione e lo fa con programma ancora più ricco che coinvolge 43 paesi e conta 29 pranzi e cene in piazza, 7 mercatini, 14 spettacoli e incontri, 21 mostre d’arte e 15 camminate naturalisti - facebook.com facebook