Consorzio di tutela vini Doc Sicilia Alessio Planeta eletto nuovo presidente

Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia ha annunciato la nomina di Alessio Planeta come nuovo presidente, pochi giorni dopo l’assemblea dei soci. La scelta è stata approvata dal Consiglio di amministrazione del consorzio, che si occupa di tutelare e promuovere i vini della regione. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’organizzazione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del territorio nel mercato vinicolo.

(Adnkronos) – A pochi giorni dall’Assemblea dei soci il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia elegge alla guida del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia Alessio Planeta. La decisione è stata presa oggi, venerdì 10 aprile, durante la prima seduta del nuovo CdA. L'assemblea ha inoltre riconfermato per il triennio i. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilianomina Alessio Planeta nuovo presidenteA pochi giorni dall’Assemblea dei soci il cda del Consorzio di tutela vini doc Sicilia elegge alla guida del Consorzio di tutela vini doc Sicilia... Monreale, il Consorzio di Tutela Vini DOC presenta il nuovo direttivo: appuntamento il 20 marzo al Complesso GuglielmoL’evento segna l’inizio ufficiale del mandato della neo-Presidente Costanza Chirivino, che illustrerà le linee programmatiche del nuovo corso alla... Temi più discussi: Vitica, il Consorzio di Tutela Vini Caserta al Vinitaly 2026; Al Vinitaly 2026 il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina celebra il Nebbiolo di montagna; ll Consorzio di tutela vini DOC Sicilia torna a Vinitaly con un ricco calendario; Filippo Mobrici torna alla guida del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato. A Vinitaly porta il progetto Sinfonia. Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, Alessio Planeta eletto nuovo presidenteL'assemblea ha inoltre riconfermato per il triennio i 12 membri del Consiglio di Amministrazione ... adnkronos.com Consorzio Vini Doc Sicilia: Alessio Planeta nuovo presidenteMilano, 10 apr. (askanews) – A pochi giorni dall’Assemblea dei soci il Cda ha eletto Alessio Planeta alla guida del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. La decisione è stata presa oggi durante la pri ... askanews.it TVi Molise. . : Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro: Raffaele Cotugno rieletto presidente - facebook.com facebook Rosso Doc di Cerignola e Nero di Troia, nasce consorzio di produttori. Il Comune: 'L'obiettivo è l'ottenimento del riconoscimento ministeriale di tutela' #ANSA x.com