Vince Beiser | L’era elettrica è il futuro

Incontri Il giornalista californiano parla a partire dal suo ultimo libro "I metalli del potere": «L’abbandono dei fossili è un passaggio obbligato» Vince Beiser, giornalista californiano, autore tra l’altro del fortunato saggio Tutto in un granello (Aboca 2020) inchiesta sulla risorsa sabbia, lo dice molto bene nel suo I metalli del potere (Aboca 2025): il passaggio dai combustibili fossili all’energia rinnovabile non è una scelta ma un passo obbligato e la nuova era elettro digitale si fonda sulla disponibilità e sulla lavorazione di terre rare e metalli critici. La produzione di veicoli elettrici e di batterie assorbirà in pochi anni la metà della domanda di minerali, spiega Beiser.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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