Mercedes-Benz ha annunciato l’introduzione in Italia della nuova versione elettrica del modello GLC. L’azienda offre questa vettura con un piano di leasing mensile di 790 euro. La GLC elettrica rappresenta una delle proposte più recenti della casa tedesca nel segmento dei veicoli a zero emissioni. La strategia commerciale mira a rafforzare la presenza del modello nel mercato italiano.

Mercedes-Benz propone in Italia la nuova GLC elettrica attraverso un piano di leasing a 790 euro mensili, puntando a consolidare il successo di uno dei modelli più venduti della casa tedesca. L’operazione commerciale arriva dopo che gli ordini sono stati aperti lo scorso ottobre, a seguito del debutto mondiale avvenuto a settembre del 2025 durante il Salone di Monaco. Il SUV a zero emissioni si inserisce in una strategia di espansione della gamma elettrica, offrendo un mix di tecnologia avanzata e flessibilità finanziaria per l’utente finale. I dettagli del piano finanziario e le scadenze. Il costo mensile di 790 euro è legato all’allestimento Advanced Plus ed è gestito da Mercedes-Benz Financial. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova Mercedes GLC elettrica: l’offerta per guidare il futuro

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