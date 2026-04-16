Il viaggio musicale di Matteo Mancuso la nuova era della chitarra elettrica

Il tour mondiale di Matteo Mancuso è approdato a Firenze il 15 aprile, grazie a un evento organizzato da Empoli Jazz. La serata ha confermato la vitalità della chitarra elettrica solista, seguendo l'esempio di un precedente concerto di Lari Basilio a Prato. La tournée prosegue con tappe in diverse città, attirando appassionati di musica e di strumenti a corde.

Il tour mondiale di Matteo Mancuso ha fatto tappa a Firenze, grazie a Empoli Jazz, il 15 aprile e il messaggio è arrivato forte e chiaro: la chitarra elettrica solista è più viva che mai, come già dimostrato dall'epico passaggio di Lari Basilio a Prato. Un giorno vedremo mai queste star della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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