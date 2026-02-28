Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona, affermando di andare avanti per sua figlia e ringraziando il club azzurro per il supporto ricevuto. Durante l'intervista a Dazn, il giocatore si è mostrato emozionato, ricordando la perdita di suo padre e sottolineando il ruolo importante che il Napoli ha avuto nel suo percorso.

A Dazn: "Prima di arrivare a Napoli ero morto. L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello, quest'anno è difficile per noi, però dobbiamo guardare avanti" Dc Napoli 31012026 - campionato di calcio serie A Napoli-Fiorentina foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Romelu Lukaku, l’attaccante del Napoli che oggi è entrato e portato gli azzurri alla vittoria contro il Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn “Gol pesantissimo però sono contento per la squadra. Abbiamo fatto un bel lavoro, però peccato per il gol che abbiamo preso. Ora abbiamo portato a casa la vittoria e dobbiamo guardare avanti” Leggi anche: Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku commosso: “Dopo la morte di mio padre vado avanti per mia figlia e il Napoli che mi ha dato tanto”

